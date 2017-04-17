Роспотребнадзор выявил в Пензенской области многочисленные нарушения при продаже алкоголя Общество

Пенза, 17 апреля 2017. PenzaNews. Сотрудники управления Роспотребнадзора по Пензенской области выявили нарушения законодательства, допущенные при реализации алкогольной продукции, в 75,7% торговых точек, проверенных в I квартале 2017 года.

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Как сообщает пресс-служба ведомства, после 78 проверок нарушения были зафиксированы на 59 предприятиях.

На 26 объектах, то есть на 44%, выявлены нарушения требований федерального закона «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртсодержащей продукции и ограничении потребления алкогольной продукции».

Так, выявлено два факта продажи алкоголя без товарно-транспортных накладных и необходимых справок, пять случаев указания неверной цены или отсутствия на этикетке информации на русском языке.

Также зафиксировано два случая реализации алкоголя с поддельными федеральными акцизными марками, три факта несоблюдения ограничений расположения торговых объектов в непосредственной близости от образовательных учреждений и 14 нарушений обязательных требований технических регламентов Таможенного союза.

Кроме этого, специалисты выявили 49 случаев нарушения температурного режима хранения продукции и неудовлетворительного санитарного состояния предприятий торговли и общепита.

Виновные, в том числе 21 юридическое лицо, 54 должностных лица и индивидуальных предпринимателя, привлечены к административной ответственности.

По итогам I квартала сумма штрафов составила 463 тыс. рублей, в том числе 190 тыс. рублей — юридическим лицам и 273 тыс. рублей — должностным лицам и ИП.

Также сотрудники управления Роспотребнадзора выявили 12 сайтов, содержащих предложения о продаже алкогольной продукции дистанционным способом. В суд направлено 12 исковых заявлений о признании информации запрещенной. Девять исков удовлетворено, еще три находится на рассмотрении.