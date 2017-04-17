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В Пензенской области стартовала профилактическая операция «Дети России»

12:13 | 17.04.2017 | Общество

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Пенза, 17 апреля 2017. PenzaNews. Первый этап всероссийской межведомственной профилактической операции «Дети России» стартовал в Пензенской области в понедельник, 17 апреля.

В Пензенской области стартовала профилактическая операция «Дети России»

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления МВД России по региону, операция направлена на предупреждение распространения наркомании среди несовершеннолетних, выявление фактов их вовлечения в связанную с этим преступную деятельность, а также на просвещение о последствиях потребления запрещенных веществ и ответственности за их незаконный оборот.

«В период проведения акции будут проверены места массового пребывания подростков, в том числе жилой сектор, с целью выявления несовершеннолетних, находящихся в состоянии наркотического опьянения», — пояснили в пресс-службе.

В ведомстве добавили, что с участием специалистов и волонтеров будут организованы лекции для педагогов по вопросам профилактики употребления подростками запрещенных веществ, а также спортивные и просветительские мероприятия.

В полиции уточнили, что первый этап акции продлится до 26 апреля.
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