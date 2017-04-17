Средний возраст транспорта на пензенских межмуниципальных маршрутах составляет 8–15 лет Общество

Пенза, 17 апреля 2017. PenzaNews. Средний возраст транспорта, который используется на межмуниципальных маршрутах в Пензенской области, составляет: у автобусов малой вместимости — 8 лет, средней — 10 лет, большой — более 15 лет. Об этом сообщил глава регионального Минпрома Михаил Торгашин.

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«Действительно, это ни для кого не секрет, особенно на межмуниципальных маршрутах автобусы работают достаточно старые», — отметил он в ходе оперативного совещания в региональном правительстве в понедельник, 17 апреля.

Министр уточнил, что на данный момент межмуниципальное сообщение осуществляется по 142 маршрутам, четыре из которых были открыты в прошлом году.

«За период 2014–2016 годов было приобретено 52 новых автобуса. В 2017 году приобретено пять новых автобусов малого класса. В текущем году обновление парка пассажирского подвижного состава будет осуществляться через капитализацию автотранспортного холдинга. На это предусмотрено 50 млн. рублей, что позволит приобрести не менее 10 единиц автобусов среднего класса и снизить средний возраст с 10 до 8 лет», — пояснил Михаил Торгашин.

По его словам, доля фактически выполненных рейсов от планового количества составляет 97,3% при нормативе 97,1%.

«Созданная сеть [...] позволяет осуществить проезд общественным транспортом из любого из 27 районов до областного центра с частотой от 2 до 120 ежедневных оборотных рейсов. В частности, Кузнецк — это 20 рейсов в день, город Каменка — 22, Сердобск — восемь», — уточнил министр.

Он добавил, что по итогам прошлого года отмечается снижение перевозимых пассажиров по межмуниципальной сети на 9% — с 12,4 до 11,3 млн. человек.

«Отчасти это связано с тем, что на 4% увеличилось количество перевезенных пассажиров железнодорожным транспортом», — сказал Михаил Торгашин.

В числе задач на ближайшую перспективу наряду с приобретением нового транспорта он назвал открытие новых маршрутов и развитие сервисов онлайн-продажи билетов.