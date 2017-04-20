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В Пензе обсудят перенос начала дачного сезона с 22 апреля на более позднюю дату

13:53 | 20.04.2017 | Общество

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Пенза, 20 апреля 2017. PenzaNews. Мэр Пензы Виктор Кувайцев поручил в течение дня провести совещание с председателями садоводческих некоммерческих товариществ, чтобы выяснить их мнение относительно необходимости открытия дачного сезона в предстоящую субботу, 22 апреля, с учетом резкого ухудшения погоды.

В Пензе обсудят перенос начала дачного сезона с 22 апреля на более позднюю дату

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Мы со своей стороны готовы обеспечить людей транспортом. Важно понять, есть ли в этом необходимость у самих горожан. Нужно сегодня же собрать председателей СНТ, чтобы согласовать с ними этот вопрос», — сказал он в ходе визита на предприятие «Меркурий» в четверг, 20 апреля.

Оценивая состояние транспорта, который планируется использовать на дачных маршрутах, мэр сделал несколько замечаний, касающихся состояния дверей и напольного покрытия автобусов.

«Перевозка пассажиров — дело ответственное, обязывающее, чтобы машины были исправны, поэтому все недочеты нужно устранить до открытия сезона», — цитирует Виктора Кувайцева пресс-служба мэрии Пензы.
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