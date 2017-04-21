В Пензе садоводы настояли на начале дачного сезона 22 апреля Общество

Пенза, 21 апреля 2017. PenzaNews. Старт дачного сезона откладывать на более поздний срок в Пензе не будут, автобусы выйдут на маршруты в предстоящую субботу, 22 апреля, как и планировалось ранее. Такое решение принято по итогам совещания с председателями садоводческих некоммерческих товариществ, проведенного по поручению мэра Виктора Кувайцева.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Большинством голосов было принято решение о начале организации дачных перевозок в ранее установленный срок — 22 апреля», — прокомментировали ИА «PenzaNews» в пресс-службе городской администрации итоги встречи.

Для удобства дачников на сайте мэрии размещены телефоны диспетчеров конечных остановок.

Номер для справок в рабочие дни: +7 (8412) 990-777.