Пензенское правительство и ВДПО договорились о сотрудничестве Общество

Пенза, 24 апреля 2017. PenzaNews. Соглашение о сотрудничестве между правительством Пензенской области и Всероссийским добровольным пожарным обществом (ВДПО) подписано в понедельник, 24 апреля.

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Подписи под документом поставили губернатор Иван Белозерцев и председатель Центрального совета ВДПО Владимир Кудрявцев в ходе встречи, состоявшейся в правительстве региона.

В ходе нее стороны обсудили вопросы развития добровольной пожарной охраны в Пензенской области, а также гражданско-патриотического воспитания детей и молодежи.

«Каждый год мы проводим большую профилактическую работу — убеждаем население соблюдать меры безопасности, чтобы дачные массивы не горели, чтобы защитить от огня леса и населенные пункты. На эти вопросы обращаем особое внимание глав муниципальных районов, а к пожароопасному периоду начинаем готовиться с января», — отметил Иван Белозерцев.

Он выразил надежду на то, что эффективность работы в этой сфере можно будет повысить совместными усилиями.

В свою очередь председатель Центрального совета ВДПО обратил внимание на то, что ситуация с пожарами в регионе находится под контролем.

«Это одна из немногих областей России, которая защищает свою территорию от пожаров с учетом добровольных дружин практически на 100%. Работа в этом направлении ведется успешная», — цитирует Владимира Кудрявцева пресс-служба облправительства.