17:45:02 Понедельник, 24 апреля
НКО в Пензе Осторожно: мошенники Дело Пашкова Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт в Пензе Облик Пензы Опросы

Пензенское правительство и ВДПО договорились о сотрудничестве

11:11 | 24.04.2017 | Общество

Печать

Пенза, 24 апреля 2017. PenzaNews. Соглашение о сотрудничестве между правительством Пензенской области и Всероссийским добровольным пожарным обществом (ВДПО) подписано в понедельник, 24 апреля.

Пензенское правительство и ВДПО договорились о сотрудничестве

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Подписи под документом поставили губернатор Иван Белозерцев и председатель Центрального совета ВДПО Владимир Кудрявцев в ходе встречи, состоявшейся в правительстве региона.

В ходе нее стороны обсудили вопросы развития добровольной пожарной охраны в Пензенской области, а также гражданско-патриотического воспитания детей и молодежи.

«Каждый год мы проводим большую профилактическую работу — убеждаем население соблюдать меры безопасности, чтобы дачные массивы не горели, чтобы защитить от огня леса и населенные пункты. На эти вопросы обращаем особое внимание глав муниципальных районов, а к пожароопасному периоду начинаем готовиться с января», — отметил Иван Белозерцев.

Он выразил надежду на то, что эффективность работы в этой сфере можно будет повысить совместными усилиями.

В свою очередь председатель Центрального совета ВДПО обратил внимание на то, что ситуация с пожарами в регионе находится под контролем.

«Это одна из немногих областей России, которая защищает свою территорию от пожаров с учетом добровольных дружин практически на 100%. Работа в этом направлении ведется успешная», — цитирует Владимира Кудрявцева пресс-служба облправительства.
Актуальное
Читайте также
На 88-м году жизни скончалась актриса Лариса Кронберг В пензенском правительстве подвели финансовые итоги 2016 года
Резиденты пензенских ЦМИТов отличились на всероссийских соревнованиях Жителей нескольких домов в Пензе и Засечном ждет плановое отключение газа
В Пензе мошенник обманул женщину, пообещав ей должность секретаря в администрации В Пензе провели целую операцию по спасению женщины, провалившейся в погреб
Все новости
В России и за рубежом

2007–2017 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7 (8412) 999-103, 999-102, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru

Об агентстве Реклама