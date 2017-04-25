Представители Пензенской и Саратовской областей обсудили туристический потенциал регионов Общество

Пенза, 25 апреля 2017. PenzaNews. Около 40 сотрудников туристско-информационных центров, турбаз, туроператоров и гостиниц двух регионов — Пензенской и Саратовской областей — приняли участие в рабочей встрече, состоявшейся на базе литературного музея Пензы во вторник, 25 апреля.

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Они высказали свои предложения о двустороннем сотрудничестве, а также обменялись информацией о туристических продуктах, предложив к ознакомлению коллег брошюры и сувениры.

Приветствуя гостей, начальник отдела туризма Минкультуры Пензенской области Алексей Уколов сообщил, что в регионе разработаны стратегия и дорожная карта развития туризма, а в ближайшее время будут выделены средства на реализацию намеченных планов.

«Мы начнем предпринимать стратегические шаги по выполнению всех этих нормативно-правых документов», — сказал он.

Затем к собравшимся обратилась руководитель туристско-информационного центра Саратовской области Ирина Арчакова, которая отметила, что в таком формате два региона взаимодействуют впервые.

Также она представила информацию о примечательных местах, которые могут быть интересны туристам.

«Самая главная достопримечательность Саратовской области, на наш взгляд — это река Волга», — отметила Ирина Арчакова.

Она добавила, что регион известен горнолыжным курортом «Хвалынь», местом приземления Юрия Гагарина и самобытными учреждениями культуры, например, музеем самоваров.

Планируется, что в рамках встречи представители двух областей также обсудят совместную реализацию проектов «Великий Волжский путь» и «Вагон знаний», а также заключат соглашение об информационном сотрудничестве между туристско-информационными центрами.

Кроме того, для делегации Саратовской области сотрудники литературного музея проведут квест-игру. Помимо этого, им будут продемонстрированы музей русских экспедиций, дом народного творчества, океанариум и места размещения туристов.