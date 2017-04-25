Пензенский губернатор призвал сверить списки ветеранов перед рассылкой открыток к 9 Мая Общество

Пенза, 25 апреля 2017. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев поручил главам администраций городских округов и муниципальных районов организовать работу по проверке списков ветеранов Великой Отечественной войны и их вдов в преддверии Дня Победы, чтобы исключить случаи отправки поздравительных открыток тем, кто уже ушел из жизни.

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«Проверьте, чтобы не отправить ветерану, которого похоронили полгода или неделю тому назад. Такие факты у нас имеют место, к большому сожалению. Это из-за халатности сотрудников ваших», — сказал он в ходе совещания, состоявшегося в правительстве региона в режиме видеоконференции во вторник, 25 апреля.

Иван Белозерцев отметил, что подобный случай произошел в Пачелмском районе, где поздравительную открытку отправили в адрес известного врача-хирурга Василия Баулина, скончавшегося на 76-м году жизни в марте 2016 года.

Он потребовал, чтобы таких фактов в Пензенской области больше не было.

«Прошу, чтобы мы с вами этого не допустили», — сказал губернатор.