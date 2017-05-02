В Пензенской области более 30 водителей попались на пьяной езде 1 мая Общество

Пенза, 2 мая 2017. PenzaNews. Сотрудники Госавтоинспекции Пензенской области выявили более 30 водителей, управлявших транспортными средствами в состоянии опьянения в минувший понедельник, 1 мая. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в отделе пропаганды управления ГИБДД УМВД РФ по региону.

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«42 нарушения правил дорожного движения было допущено пешеходами», — отметили в ведомстве.

В Госавтоинспекции уточнили, что всего 1 мая было зарегистрировано 1 тыс. 684 нарушения правил дорожного движения, в том числе 880 — в автоматическом режиме.

«Оформлено 16 материалов по ДТП с материальным ущербом», — добавили в отделе пропаганды.

В ведомстве уточнили, что за период с 28 апреля по 1 мая в ходе массовых проверок на состояние опьянения выявлено 97 нетрезвых водителей.

«19 из них были задержаны по информации, полученной от граждан», — сказали в Госавтоинспекции.