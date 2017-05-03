В Пензе губернатор вручил государственные и региональные награды Общество

Пенза, 3 мая 2017. PenzaNews. Церемония вручения отличившимся жителям Пензенской области государственных и региональных наград состоялась в губернаторском доме в среду, 3 мая.

Фото: Pnzreg.ru

Обращаясь к собравшимся, губернатор Иван Белозерцев отметил, что каждый из собравшихся добился высоких результатов своим трудом и упорством.

«В этом зале присутствуют люди разных профессий. Каждый из вас вносит свой вклад в развитие нашего региона, а, значит, в укрепление экономического могущества российского государства. Я благодарен вам за труд и профессиональное отношение к делу. Для меня великое счастье работать рядом с вами, учиться у вас и брать пример. Вместе мы развиваем наш родной пензенский край», — сказал глава региона.

Звание «Заслуженный врач Российской Федерации» присвоено врачу медико-санитарной части АО «ППО ЭВТ имени В.А. Ревунова» Ольге Макаровой, «Заслуженный учитель Российской Федерации» — учителю истории и обществознания школы №12 города Пензы Любови Балаевой, «Заслуженный работник здравоохранения Российской Федерации» — главному врачу городской поликлиники Владимиру Маркову.

Звания «Заслуженный работник сельского хозяйства Российской Федерации» удостоены руководитель обособленного подразделения «Каменское» ООО «Пачелмское хозяйство» Равиль Тактаров, трактористы этого же предприятия Казым Мамлеев и Ряшид Тактаров, а также механизатор товарищества на вере имени Димитрова Сергей Сергиенко.

Почетной грамотой президента РФ награждена учитель биологии пензенской школы №76 Елена Суханова.

Благодарность председателя Совета Федерации РФ объявлена заместителю генерального директора по производству ООО «ПензаМолИнвест» Геннадию Букину и директору пензенского агропромышленного колледжа Александру Зарывахину.

Медалью ордена «За заслуги перед Пензенской области» награждены депутат собрания представителей Кузнецка Валентина Майорова, председатель пензенской областной организации Всероссийского общества слепых Виктор Курнаев.

Звания «Заслуженный работник образования Пензенской области» удостоены учитель русского языка и литературы школы №4 города Нижнего Ломова Любовь Матюха, декан факультета вычислительной техники политехнического института Пензенского государственного университета Людмила Фионова и проректор по учебной работе ПГУ Виктор Механов.

Архитектору Александру Бреусову присвоено звание «Заслуженный строитель Пензенской области», главному пивовару ООО «Пивоваренный завод «Самко» Валентину Самко — «Заслуженный работник промышленности Пензенской области», Алексею Клюеву — «Заслуженный работник государственных органов».

Кроме того, знаками «Во славу земли Пензенской» награждены экс-руководитель Пензастата Сергей Шеменев, старший тренер-преподаватель детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва водных видов спорта Владимир Пахалин и директор ООО «Леспромхоз «Кузнецкий» Иван Шумкин.

Почетной грамоты губернатора Пензенской области удостоены генерал-майор в отставке Алексей Богомолов, главврач областной офтальмологической больницы Рашид Галеев, начальник госпиталя для ветеранов войн Владимир Пузраков, депутаты пензенской гордумы Виктор Воробьев и Виктор Малых, медсестра кабинета функциональной диагностики клинической больницы на станции Пенза ОАО «Российские железные дороги» Лариса Клянина.

Благодарность главы региона объявлена главе администрации Лунинского района Алексею Атясову, а также директору центра сертификации и контроля качества лекарственных средств Владимиру Егорову.

Кроме того, почетных грамот губернатора были удостоены гендиректор ООО «СКМ Групп» Роман Семенов и техдиректор ООО «Торговый дом «Часы» Сергей Перетятько, однако они не смогли присутствовать на торжественном мероприятии, сообщает пресс-служба правительства Пензенской области.