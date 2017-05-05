16:14:47 Пятница, 5 мая
НКО в Пензе Осторожно: мошенники Дело Пашкова Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт в Пензе Облик Пензы Опросы

Десять пензенских школьников отправились в военно-исторический лагерь в Подмосковье

15:04 | 05.05.2017 | Общество

Печать

Пенза, 5 мая 2017. PenzaNews. Десять юношей в возрасте от 14 до 17 лет из Пензенской области принимают участие в работе военно-исторического лагеря «Память поколений», расположенном на базе усадьбы Покровское-Засекино Московской области.

Десять пензенских школьников отправились в военно-исторический лагерь в Подмосковье

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Смена продлится с 5 по 10 мая.

Программа лагеря включает в себя занятия по общефизической, тактической, огневой, строевой, медицинской подготовке, ориентирование на местности, соревнования по военно-прикладным видам спорта и командные тактические игры, ежедневные историко-просветительские и культурно-массовые мероприятия.

Для полного погружения в эпоху войны все участники и инструкторы будут находиться в лагере в форме одежды Красной Армии образца 1935 года.

Знаковым событием лагеря станет участие школьников в Параде Победы и шествии «Бессмертный полк» в Москве во вторник, 9 мая, сообщает пресс-служба министерства образования Пензенской области.
Актуальное
Читайте также
Пензенский триатлонист примет участие в чемпионате Африки В Городищенском районе высадили более 50 тыс. сеянцев сосны
Выманивавший у ребенка интимные фотографии житель Пензы получил условный срок В Пензе у Центрального рынка «Lada» въехала в маршрутку №81
Сломавший пенсионерке мизинец подопечный сердобского дома ветеранов труда осужден условно Роман Ларин вошел в состав сборной России для участия во Всемирной летней универсиаде
Все новости
В России и за рубежом

2007–2017 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7 (8412) 999-103, 999-102, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru

Об агентстве Реклама