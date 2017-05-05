Десять пензенских школьников отправились в военно-исторический лагерь в Подмосковье Общество

Пенза, 5 мая 2017. PenzaNews. Десять юношей в возрасте от 14 до 17 лет из Пензенской области принимают участие в работе военно-исторического лагеря «Память поколений», расположенном на базе усадьбы Покровское-Засекино Московской области.

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Смена продлится с 5 по 10 мая.

Программа лагеря включает в себя занятия по общефизической, тактической, огневой, строевой, медицинской подготовке, ориентирование на местности, соревнования по военно-прикладным видам спорта и командные тактические игры, ежедневные историко-просветительские и культурно-массовые мероприятия.

Для полного погружения в эпоху войны все участники и инструкторы будут находиться в лагере в форме одежды Красной Армии образца 1935 года.

Знаковым событием лагеря станет участие школьников в Параде Победы и шествии «Бессмертный полк» в Москве во вторник, 9 мая, сообщает пресс-служба министерства образования Пензенской области.