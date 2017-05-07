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Губернатор поздравил пензенских работников связи с Днем радио

09:05 | 07.05.2017 | Общество

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Пенза, 7 мая 2017. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев поздравил работников всех отраслей связи с Днем радио, который отмечается в воскресенье, 7 мая.

Губернатор поздравил пензенских работников связи с Днем радио

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«В современных условиях бурного развития коммуникаций средства связи остаются проверенным, надежным способом передачи информации. Ваша компетентность, профессиональное мастерство и самоотдача, применение на практике мировых достижений в области инновационных информационно-коммуникационных технологий позволяют вносить достойный вклад в развитие отрасли, всемерно совершенствовать свою деятельность», — отметил глава региона.

Он выразил уверенность в том, что работники радиостанций продолжат созидательные традиции своих предшественников.

«Желаю вам крепкого здоровья, благополучия, счастья, удачи во всех делах и начинаниях, новых свершений на благо России и Сурского края!» — цитирует Ивана Белозерцева пресс-служба облправительства.
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