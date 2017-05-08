Мэрия Пензы призвала убрать машины с дорог, задействованных при праздновании 9 Мая Общество

Пенза, 8 мая 2017. PenzaNews. Представители администрации Пензы призвали водителей убрать транспорт, который припаркован в непосредственной близости от мест проведения мероприятий, посвященных Дню Победы, а также на пути следования участников торжеств.

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Так, маршрут движения колонны Пензенского артиллерийского инженерного института пролегает по улицам Лермонтова, Советской, Карла Маркса, Московской, Пушкина, Кулакова, Дзержинского, Коммунистической и обратно — Коммунистической, Дзержинского, Кулакова, Пушкина, Зои Космодемьянской, Мира, Ленинградской, Лермонтова.

Шествие «Бессмертного полка» пройдет по улице Коммунистической, проспекту Победы, улице Карпинского.

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Убрать транспорт с этих дорог рекомендуется в понедельник, 8 мая.

Кроме того, водителей призвали ограничить парковку вблизи домов №169 и №169А на улице Суворова в целях безопасности во время фейерверка.

«Для контроля и обеспечения общественной безопасности в местах массовых мероприятий на площади имени В.И. Ленина, в сквере «Пионерский», на проспекте Победы обеспечена работоспособность системы видеонаблюдения, входящей в аппаратно-программный комплекс «Безопасный город». Системы видеонаблюдения, установленные в местах с массовым пребыванием людей, обеспечивают мониторинг обстановки и трансляцию видеоизображения в дежурную часть УМВД России по городу Пензе», — прокомментировали ИА «PenzaNews» в пресс-службе мэрии.