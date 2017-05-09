Валерий Лидин поздравил пензенцев с Днем Победы Общество

Пенза, 9 мая 2017. PenzaNews. Председатель Законодательного собрания Пензенской области, секретарь реготделения партии «Единая Россия» Валерий Лидин поздравил жителей региона с 72-й годовщиной Победы советского народа в Великой Отечественной войне.

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«Война оставила неизгладимый след в истории страны и в наших сердцах. Вряд ли на территории бывшего Советского Союза, России, Пензенской области найдется семья, которая не потеряла в годы войны родных и близких. И боль потерь жива до сих пор», — отметил спикер регионального парламента.

Он выразил благодарность ветеранам войны и труженикам тыла, а также всем, кто в тяжелых испытаниях, не щадя сил и жизни, завоевал Великую Победу.

«Дорогие земляки! Желаю вам крепкого здоровья, счастья, благополучия и мирного неба над головой!» — цитирует Валерия Лидина пресс-служба Законодательного собрания Пензенской области.