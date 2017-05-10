В «Спутнике» оборудованы пешеходные переходы, упирающиеся в бордюр Общество

Пенза, 10 мая 2017. PenzaNews. Два новых пешеходных перехода, которые оборудованы на пересечении улиц Олимпийской и Радужной в городе «Спутник» под Пензой, упираются в бордюр.

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Как сообщили ИА «PenzaNews» местные жители, разметка здесь долгое время отсутствовала, и людям приходилось делать выбор — пересекать проезжую часть в неустановленных для этого местах или проходить значительное расстояние до следующего перехода.

Теперь местные жители и гости микрорайона вынуждены пересекать проезжую часть по диагонали, минуя разметку, чтобы не упереться в бордюр, либо, пройдя по «зебре», дальше двигаться по дороге, чтобы затем попасть на тротуар.

С теми же трудностями приходится сталкиваться пешеходам на улице Радужной, где пешеходный переход также упирается в бордюр.

При этом он обозначен лишь разметкой. Соответствующие дорожные знаки вблизи него до настоящего времени не установлены.