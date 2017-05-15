Иван Белозерцев поздравил пензенцев с Международным днем семьи Общество

Пенза, 15 мая 2017. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев поздравил жителей региона с Международным днем семьи, который отмечается в понедельник, 15 мая.

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«Для каждого из нас семья — неиссякаемый источник любви и преданности, взаимопонимания и душевной теплоты. Здесь бережно хранится и приумножается бесценное духовно-нравственное и культурное наследие, формируются добрые традиции», — отметил глава региона.

Он подчеркнул, что в Пензенской области есть большое количество семейных пар, отметивших «золотую» и «серебряную» свадьбы.

«Они — яркий пример истинной верности и взаимопонимания, поддержки и искренней заботы. Чем больше будет таких семей, тем крепче станет регион, тем могущественнее станет наша великая Родина. Желаю вам семейного благополучия, крепкого здоровья, счастья, удачи во всех делах и начинаниях, мира и согласия!», — цитирует Ивана Белозерцева пресс-служба регионального правительства.