Жителей Пензенской области призвали не забирать найденных совят домой Общество

Пенза, 18 мая 2017. PenzaNews. Сотрудники пензенского зоопарка призвали жителей региона не забирать домой совят, найденных в лесу.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Наступила весна, и у многих лесных птиц начался период появления потомства. В настоящее время идет массовый вылет из гнезда молодых совят — их еще называют слетками. Эти пушистые малыши выкарабкиваются из гнезд, а поскольку хорошо летать они еще не умеют, то оказываются на земле или на низко расположенных ветвях деревьев», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте зверинца.

В нем отмечается, что взрослые птицы всегда наблюдают за своими детьми и при необходимости защитят их.

«Уже сейчас в зоопарк поступает масса сообщений о найденных «несчастных» совятах. А нескольких просто принесли и оставили, переложив всю ответственность за малышей на наших сотрудников. Они, конечно, приложат все силы, чтобы птенцы выжили и окрепли, но ведь силы эти не беспредельны! Да и основную работу по уходу за нашими питомцами никто не отменял», — добавляется в тексте.

В нем подчеркивается, что забирая совенка из леса, человек берет на себя все обязанности по уходу на птицей.