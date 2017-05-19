Пензенская делегация изучила опыт работы МФЦ и технопарков в Казани Общество

Пенза, 19 мая 2017. PenzaNews. Делегация Пензенской области изучила опыт предоставления государственных и муниципальных услуг в многофункциональных центрах и работы технопарков в Казани.

Фото: Pnzreg.ru

В состав делегации вошли начальник управления информационных технологий и связи Пензенской области Алексей Костин, замминистра экономики региона Николай Крутов, главный архитектор области Леонид Иоффе, начальник регионального управления по регулированию тарифов и энергосбережению области Наталья Клак, директор ГАУ Пензенской области «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» Надежда Козенко.

Об отличительной особенности МФЦ Татарстана — централизованной структуре управления — представителям Пензенской области рассказала директор учреждения Ленара Музафарова.

«Все МФЦ Республики управляются из центрального офиса, что позволяет нам оперативнее решать типовые проблемы и вопросы, возникающие в процессе оказания государственных услуг населению», — пояснила она.

Также в ходе визита представители Пензенской области посетили казанский технопарк в сфере высоких технологий «IT-Park» и встретились с заместителем министра информатизации и связи Республики Татарстан Тимуром Зариповым.

Начальник управления информационных технологий и связи Пензенской области Алексей Костин отметил, что наработки Казани могут быть полезными для развития отрасли информационных технологий в Пензе.

«Представляет особый интерес опыт поддержки IT-стартапов, организации экосреды поддержки IT-предпринимательства, а также бизнес-модель работы IT-инкубатора», — цитирует Алексея Костина пресс-служба правительства Пензенской области.