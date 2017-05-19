В Пензенской области прошла профилактическая операция «Условник» Общество

Пенза, 19 мая 2017. PenzaNews. Сотрудники управления ФСИН России по Пензенской области посетили более 2 тыс. условно осужденных, в том числе 15 несовершеннолетних, состоящих на учете, в рамках профилактической операции «Условник».

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Инспекторы угловно-исполнительной инспекции, сотрудники отдела специального назначения «ФОБОС», участковые уполномоченные полиции, работники администрации районов и представители добровольных народных дружин проверяли соблюдение обязанностей, возложенных на граждан по приговору суда.

Участники рейдов посещали поднадзорных лиц по месту жительства, проводили с ними беседы, направленные на предупреждение правонарушений, преступлений и соблюдение условий отбывания наказаний.

За время проведения мероприятия выявлено 38 фактов нарушений порядка и условий отбывания наказания. 22 осужденных привлечены к административной ответственности.

По результатам операции «Условник» в суды области направлено 25 материалов, из которых 14 — на продление испытательного срока, шесть — на дополнение обязанностей, пять — на замену имеющегося наказания на лишение свободы, сообщает пресс-служба УФСИН по Пензенской области.