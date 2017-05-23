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Прокуратура выявила нарушения в деятельности судебных приставов в Пензенской области

13:21 | 23.05.2017 | Общество

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Пенза, 23 мая 2017. PenzaNews. Прокуроры Первомайского и Железнодорожного района Пензы, а также Городищенского и Бессоновского районов области выявили нарушения законодательства об исполнительном производстве в деятельности территориальных подразделений управления ФССП России по региону.

Прокуратура выявила нарушения в деятельности судебных приставов в Пензенской области

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Как сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник прокурора региона по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова, прокурор Первомайского района Пензы установил, что по 16 исполнительным производствам о взыскании с граждан штрафов, наложенных за правонарушения в сфере незаконного оборота наркотиков в 2016 и 2017 году, судебными приставами реальные исполнительные действия не осуществлялись, имущественное положение должников в полном объеме не устанавливалось.

«Кроме того, судебными приставами не реализовывались полномочия по составлению в отношении правонарушителей протоколов об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ «Уклонение от исполнения административного наказания», — добавила собеседница агентства.

Она пояснила, что в связи с этим прокурор внес руководителю УФССП России по Пензенской области представление, которое находится на рассмотрении.

«Аналогичные меры реагирования приняты прокурорами Железнодорожного района Пензы, Городищенского и Бессоновского районов области. Управлением ФССП России по Пензенской области принимаются меры к принудительному взысканию наложенных штрафов и привлечению нарушителей к административной ответственности за уклонение от исполнения административного наказания», — уточнила Светлана Артамонова.
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