В Пензенской области стартовала операция «Дети и транспорт» Общество

Пенза, 25 мая 2017. PenzaNews. Операция «Дети и транспорт» стартовала в Пензенской области в четверг, 25 мая.

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Основной задачей проведения мероприятия является выявление несовершеннолетних правонарушителей, а также лиц, вовлекающих их в преступную и антиобщественную деятельность.

Данная операция предусматривает профилактические рейды и патрулирование на железнодорожных вокзалах, станциях, платформах и перегонах с целью выявления безнадзорных и беспризорных подростков, находящихся на объектах транспорта, и помещения их в специализированные детские учреждения.

По словам начальника отделения по делам несовершеннолетних пензенского линейного отдела МВД России на транспорте майора полиции Алексея Линяева, также работа будет проводится в учебных заведениях, расположенных вблизи объектов транспорта.

«Проведение с родителями и законными представителями несовершеннолетних бесед по разъяснению ответственности за неисполнение ими обязанностей по содержанию и воспитанию детей, а также по транспортным правонарушениям, которые совершают подростки на объектах железнодорожного транспорта — это одна из задач проведения профилактической операции. В первую очередь, мы встретимся с родителями или законными представителями несовершеннолетних, которые уже попадали в поле зрения транспортной полиции», — пояснил он.