В Пензенской области усилят профилактику пожаров Общество

Пенза, 31 мая 2017. PenzaNews. Работа по профилактике пожаров будет усилена в Пензенской области. Такое решение принято в ходе заседания комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности, состоявшегося в главном управлении МЧС России по региону в минувший вторник, 30 мая.

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Как сообщил глава областного Минлесхоза Александр Москвин, с начала пожароопасного сезона в лесах зарегистрировано, локализовано и потушено 22 очага пожаров с общей площадью возгорания около 53 га.

По его словам, их наибольшее количество произошло в Сосновоборском, Пензенском, Городищенском, Кузнецком, Шемышейском и Сердобском районах.

Также в ходе совещания был затронут вопрос пожаров в частных домах.

С начала года на территории Пензенской области произошло 418 пожаров, в которых погибли 47 человек, еще 25 пострадали.

Согласно озвученным данным, основная доля пожаров с гибелью людей происходит в жилом секторе. В связи с этим будут приняты дополнительных меры, направленные на стабилизацию обстановки. В частности, планируется активизировать противопожарную пропаганду и проводить обучение населения мерам безопасности, сообщает пресс-служба главного управления МЧС России по Пензенской области.