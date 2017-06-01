Утвержден перечень дефицитных работников, имеющих право на выплату для улучшения жилья Общество

Пенза, 1 июня 2017. PenzaNews. Перечень остродефицитных должностей работников государственных бюджетных, казенных и автономных учреждений, имеющих право на получение единовременной выплаты на улучшение жилищных условий, утвержден в Пензенской области.

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Соответствующее постановление регионального правительства подписал губернатор Иван Белозерцев.

Согласно тексту документа, его действие распространяется на граждан, обратившихся с соответствующим заявлением о включении в список претендентов на получение единовременной выплаты в рамках подпрограммы «Социальная поддержка отдельных категорий граждан Пензенской области в жилищной сфере» после вступления в силу данного постановления.

Так, на единовременную выплату могут рассчитывать педиатры, урологи, психиатры-наркологи, оториноларингологи, фтизиатры, учителя, воспитатели, преподаватели и мастера производственного обучения.

Кроме того, в список граждан, имеющих право на получения средств, включены артисты, кукловоды, библиографы, библиотекари, концертмейстеры, методисты, научные сотрудники и реставраторы.

Также получить выплату на улучшение жилья могут мастера леса, лесничии их помощники, инженеры по лесопользованию, лесовосстановлению и охране и защите леса и лесники, а также спасатели и ветеринарные врачи.