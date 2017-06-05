В центре Пензы в День города ограничат движение транспорта Общество

Пенза, 5 июня 2017. PenzaNews. Временная схема движения транспорта будет действовать в Пензе 11 и 12 июня в связи с мероприятиями, посвященными Дню России и Дню города. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

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С 22.00 11 июня до 20.00 12 июня будет ограничена стоянка и движение автомобилей на улице Московской — от улицы Карла Маркса до Советской площади, также на площади Ленина.

Проехать и оставить автомобиль также нельзя будет с 22.00 11 июня до 13.30 12 июня на улице Славы — от улицы Урицкого до улицы Кирова.

12 июня с 8.00 до 13.30 будет ограничено движение на улице Урицкого — от улицы Максима Горького до улицы Бакунина.

С 6.00 до 23.00 временно будет прекращено движение на улице Бакунина — от улицы Толстого до улицы Суворова; на улице Новый Кавказ — от улицы Толстого до улицы Пугачева; на улице Пугачева — от улицы Новый Кавказ до улицы Некрасова.

С 20.00 до 23.00 нельзя будет проехать по улице Суворова — от улицы Бекешской до улицы Кулакова; по улице Толстого — от улицы Суворова до улицы Пушкина; по улице Некрасова — от улицы Суворова до улицы Пушкина.

Временное ограничение стоянки предполагается с 20.00 11 июня до 23.00 12 июня на улице Суворова — от улицы Кулакова до улицы Бекешской; на улице Бакунина — от улицы Толстого до улицы Суворова; на улице Новый Кавказ — от улицы Толстого до улицы Пугачева; на улице Пугачева — от улицы Новый Кавказ до улицы Некрасова.

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С 22.00 часов 11 июня до 14.00 12 июня машину нельзя будет оставить на улице Лермонтова — от улицы Маршала Крылова до улицы Ленинградской; на улице Ленинградской — от улицы Попова до улицы Мира; на улице Мира — от улицы Ленинградской до улицы Захарова; на улице Захарова — на участке от улицы Мира до улицы Космодемьянской; на улице Космодемьянской — от улицы Захарова до улицы Пушкина; на улице Кулакова — от улицы Пушкина до улицы Суворова.

Также будет ограничено движение с 9.30 до 10.30 и с 13.00 до 14.00 12 июня по маршруту: «Центральный КПП пензенского филиала Военной академии материально-технического обеспечения имени генерала армии А.В. Хрулева — улица Лермонтова — улица Ленинградская — улица Мира — улица Захарова — улица Космодемьянской — улица Пушкина — улица Кулакова — улица Суворова — улица Толстого».