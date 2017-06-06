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В Лунинском районе продавец оштрафован за реализацию 20 кг мясных продуктов без документов

08:54 | 06.06.2017 | Общество

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Пенза, 6 июня 2017. PenzaNews. Наказание в виде штрафа в размере 500 рублей назначено продавцу в Лунинском районе Пензенской области за реализацию более 20 кг мясных продуктов без ветеринарных сопроводительных документов.

В Лунинском районе продавец оштрафован за реализацию 20 кг мясных продуктов без документов

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«При осмотре торгового места гражданина оказалось, что на сырую свиную печень — 7 кг, свиной шпик на фарш — 5 кг и телячьи ребрышки — 10 кг у продавца нет ветеринарных сопроводительных документов, подтверждающих качество, безопасность товара, эпизоотическое благополучие места его происхождения», — сообщила ИА «PenzaNews» специалист по связям с общественностью управления Россельхознадзора по Республике Мордовия и Пензенской области Лариса Якушкина.

Она уточнила, что такая продукция может стать причиной возникновения и распространения особо опасных заболеваний, в том числе общих для человека и животных.

«По факту нарушения был составлен протокол. Товар был снят с реализации. С продавцом сомнительного товара проведена беседа о правилах реализации животноводческой продукции согласно требованиям нормативных документов», — резюмировала собеседница агентства.
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