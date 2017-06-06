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Андрей Юрасов положительно оценил работу пензенского комитета по делам архивов

13:57 | 06.06.2017 | Общество

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Пенза, 6 июня 2017. PenzaNews. Заместитель руководителя Федерального архивного агентства Андрей Юрасов положительно оценил первые результаты работы комитета по делам архивов Пензенской области как самостоятельного ведомства.

Андрей Юрасов положительно оценил работу пензенского комитета по делам архивов

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Мы очень приветствуем те решения, которые были приняты в январе этого года правительством Пензенской области. Прежде всего это решение о создании самостоятельного органа управления архивным делом — государственного комитета по архивам Пензенской области», — сказал он в ходе брифинга, состоявшегося перед началом заседания научно-методического совета архивных учреждений Приволжского федерального округа в правительстве региона во вторник, 6 июня.

По мнению Андрея Юрасова, проделанная с момента преобразования управления культуры и архива Пензенской области работа позволяет говорить о повышении эффективности.

«Я считаю, что это очень важный шаг, принципиальный шаг, который — уже сейчас мы можем сказать — позволил сделать работу по организации архивного дела в Пензенской области более эффективной и более успешной», — отметил замглавы Федерального архивного агентства.
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