Андрей Юрасов положительно оценил работу пензенского комитета по делам архивов Общество

Пенза, 6 июня 2017. PenzaNews. Заместитель руководителя Федерального архивного агентства Андрей Юрасов положительно оценил первые результаты работы комитета по делам архивов Пензенской области как самостоятельного ведомства.

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«Мы очень приветствуем те решения, которые были приняты в январе этого года правительством Пензенской области. Прежде всего это решение о создании самостоятельного органа управления архивным делом — государственного комитета по архивам Пензенской области», — сказал он в ходе брифинга, состоявшегося перед началом заседания научно-методического совета архивных учреждений Приволжского федерального округа в правительстве региона во вторник, 6 июня.

По мнению Андрея Юрасова, проделанная с момента преобразования управления культуры и архива Пензенской области работа позволяет говорить о повышении эффективности.

«Я считаю, что это очень важный шаг, принципиальный шаг, который — уже сейчас мы можем сказать — позволил сделать работу по организации архивного дела в Пензенской области более эффективной и более успешной», — отметил замглавы Федерального архивного агентства.