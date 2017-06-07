В Пензенской области водитель оплатил 39 штрафов из страха остаться без права вождения Общество

Лопатино, 7 июня 2017. PenzaNews. Житель Лопатинского района Пензенской области оплатил задолженность по штрафам ГИБДД в размере 22 тыс. рублей после предупреждения судебного пристава-исполнителя о возможном ограничении в праве управления транспортным средством.

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«На принудительном исполнении находилось 39 исполнительных производств о взыскании штрафов. Должник по месту регистрации не проживал, сумма неоплаченных штрафов и их количество увеличивались. Пристав готовил документы, необходимые для объявления должника в розыск и последующего обращения в суд за установлением временного ограничения на пользование должником специальным правом», — сообщила ИА «PenzaNews» официальный представитель управления ФССП России по Пензенской области Яна Загребельная.

Она уточнила, что в результате очередного выезда по месту регистрации водителя приставам удалось установить номер телефона должника.

«В ходе разговора нарушителю разъяснили о последствиях дальнейшей неуплаты штрафов. Должник явился на прием к судебному приставу и пояснил, что находился на заработках в Саратовской области, о штрафах знал, но не было ни времени, ни возможности их оплатить», — пояснила собеседница агентства.

По ее словам, после вручения мужчине предупреждения о возможном ограничении в праве управления транспортным средством должник оплатил всю сумму накопившихся штрафов.