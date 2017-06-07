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Среди пензенских детей избыточный вес чаще всего наблюдается у подростков 10–14 лет

16:46 | 07.06.2017 | Общество

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Пенза, 7 июня 2017. PenzaNews. Избыточный индекс массы тела среди несовершеннолетних, проживающих в Пензенской области, чаще всего регистрируется у подростков в возрасте от 10 до 14 лет. Об этом сообщила заместитель главного врача областного центра медицинской профилактики Ирина Пузракова.

Среди пензенских детей избыточный вес чаще всего наблюдается у подростков 10–14 лет

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«До 10, я предполагаю, мы [взрослые] еще следим, что они кушают. Потом они уже выпадают из нашего пристального внимания и позволяют себе какие-то излишества», — сказала она в ходе пресс-конференции, посвященной докладу Роспотребнадзора «О состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения в Российской Федерации в 2016 году», которая состоялась в среду, 7 июня.

По мнению Ирины Пузраковой, после 14 лет подростки начинают следить за собой.

«В 14 лет многие понимают, что надо быть красивыми, стройными, подтянутыми. […] Соответственно, частота распространенности ожирения у них снижается», — пояснила она.
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