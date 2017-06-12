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В Пензе открыта обновленная галерея почета и славы

11:21 | 12.06.2017 | Общество

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Пенза, 12 июня 2017. PenzaNews. Официальные торжества по случаю Дня России и Дня города стартовали в Пензе с церемонии открытия обновленной галереи почета и славы региона, которая состоялась утром в понедельник, 12 июня.

В Пензе открыта обновленная галерея почета и славы

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

На мероприятии присутствовали руководители исполнительных и законодательных органов власти, сотрудники промышленных, строительных и транспортных предприятий, труженики сельского хозяйства, представители учреждений культуры, образования, здравоохранения, а также спортсмены и общественные деятели.

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев поздравил собравшихся с Днем России и Днем города, отметив положительную динамику в работе промышленности, сельского хозяйства, образования, здравоохранения, социальной сферы, в культуре и спорте.

«Поработали мы неплохо, но мы понимаем, что мы не все сделали. Если мы с вами остановимся, то мы опоздаем в развитии наших городов и районов, в развитии нашего региона. Сейчас как раз то время, когда надо много работать, много трудиться, проявлять творчество», — сказал он.

Иван Белозерцев вручил свидетельства о занесении в галерею почета и славы региона, а также дипломы победителей и переходящие кубки регионального конкурса на звание «Лучшее промышленное предприятие Пензенской области в 2016 году».

Всего на доску занесено 20 трудовых коллективов и передовиков производства.
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