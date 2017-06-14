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Пензенский губернатор предложил оформлять рисунками стены в детсадах

10:47 | 14.06.2017 | Общество

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Пенза, 14 июня 2017. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев предложил украшать рисунками стены в детских садах, чтобы создать благоприятную обстановку.

Пензенский губернатор предложил оформлять рисунками стены в детсадах

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Творчески подошли, молодцы. […] Сразу поднимается настроение. Очень правильно все сделано, с моей точки зрения. […] И в садиках новых и тех, которые мы ремонтируем, то же самое надо [делать], приглашать специалистов, которые в этом разбираются, которые бы могли предложить эти идеи», — сказал глава региона в ходе выездного совещания в пансионе для молодых инвалидов «Дом Вероники» в среду, 14 июня.

В частности, Иван Белозерцев высоко оценил выбор рисунков в виде бабочек и деревьев, выполненных пензенским художником Андреем Тимофеевым и его учениками, для оформления стен в прихожей и коридоре на первом этаже здания.

Губернатор отметил, что красочные рисунки будут уместны также в школьных кабинетах учеников младших классов.

«Можно художественные школы привлечь: эскизы сделали, преподаватели посмотрели, и они сами с удовольствием нарисуют», — добавил Иван Белозерцев.
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