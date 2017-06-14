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Дома напротив Олимпийской аллеи в Пензе строить никто не будет — губернатор

15:24 | 14.06.2017 | Общество

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Пенза, 14 июня 2017. PenzaNews. Обсуждаемая некоторыми встревоженными гражданами информация о том, что зеленую зону вблизи пединститута имени В.Г. Белинского Пензенского государственного университета — напротив Олимпийской аллеи — якобы планируется очистить от деревьев и использовать под строительство жилья, не соответствует действительности. Об этом заявил губернатор Иван Белозерцев.

Дома напротив Олимпийской аллеи в Пензе строить никто не будет — губернатор

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Никто ничего вырубать не собирается, никакие дома там строить никто не будет. Кто-то запускает эту информацию специально для того, чтобы возбудить наших горожан», — сказал он в ходе визита в центр сопровождаемого проживания и трудоустройства молодых людей с тяжелой степенью инвалидности «Дом Вероники» в среду, 14 июня.

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Глава региона пояснил, что территория будет благоустроена по примеру Олимпийской аллеи.

«Это зеленая зона. Мы ее будем развивать, очищать, приводить в порядок. Мы будем создавать возможность для того, чтобы там были парковочные места. Такая возможность есть, надо просто внимательнее посмотреть. […] И освещение будем делать», — отметил Иван Белозерцев.

Он добавил, что также есть необходимость расширить улицу Попова, которая граничит с этой зеленой зоной.

«И улицу Попова надо расширять, не трогая деревья, обходить, как мы обходили по Лермонтова», — уточнил губернатор.
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