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В Пензенской области женщине возместят расходы на организацию достойных похорон соседки

11:19 | 20.06.2017 | Общество

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Пенза, 20 июня 2017. PenzaNews. Жительница Пензенской области, которая организовала достойные похороны для своей одинокой соседки, через суд добилась возмещения всех расходов.

В Пензенской области женщине возместят расходы на организацию достойных похорон соседки

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

После погребения нотариус выдал ей постановление о возмещении лишь части расходов в размере 27 тыс. 50 рублей, которые находились на банковском счете покойной. При этом всего она потратила более 55 тыс. рублей.

Женщина обратилась в Никольский районный суд с иском к территориальному управлению Росимущества в Пензенской области и межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы №5 по региону.

Денежные средства, которые она просила взыскать в ее пользу, были потрачены на поминальный обед и одежду для умершей.

«При рассмотрении дела было установлено, что наследство, оставшееся после смерти покойной является выморочным и должно перейти в собственность Российской Федерации. При этом от государства не требуется волеизъявления на приобретение наследства, а возникновение права собственности на выморочное имущество не связано с получением свидетельства. Законодательством закреплено, что функции по принятию в установленном порядке выморочного имущества возложены на Росимущество, а связанная с учетом, оценкой и реализацией имущества закреплена за налоговыми органами», — прокомментировал ИА «PenzaNews» официальный представитель Никольского районного суда.

Он добавил, что суд пришел к выводу о законности требований женщины и взыскал с территориального управления Росимущества 28 тыс. 48 рублей за счет денежных средств, находящихся на банковском счете ее соседки.
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