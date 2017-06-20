В Пензенской области женщине возместят расходы на организацию достойных похорон соседки Общество

Пенза, 20 июня 2017. PenzaNews. Жительница Пензенской области, которая организовала достойные похороны для своей одинокой соседки, через суд добилась возмещения всех расходов.

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После погребения нотариус выдал ей постановление о возмещении лишь части расходов в размере 27 тыс. 50 рублей, которые находились на банковском счете покойной. При этом всего она потратила более 55 тыс. рублей.

Женщина обратилась в Никольский районный суд с иском к территориальному управлению Росимущества в Пензенской области и межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы №5 по региону.

Денежные средства, которые она просила взыскать в ее пользу, были потрачены на поминальный обед и одежду для умершей.

«При рассмотрении дела было установлено, что наследство, оставшееся после смерти покойной является выморочным и должно перейти в собственность Российской Федерации. При этом от государства не требуется волеизъявления на приобретение наследства, а возникновение права собственности на выморочное имущество не связано с получением свидетельства. Законодательством закреплено, что функции по принятию в установленном порядке выморочного имущества возложены на Росимущество, а связанная с учетом, оценкой и реализацией имущества закреплена за налоговыми органами», — прокомментировал ИА «PenzaNews» официальный представитель Никольского районного суда.

Он добавил, что суд пришел к выводу о законности требований женщины и взыскал с территориального управления Росимущества 28 тыс. 48 рублей за счет денежных средств, находящихся на банковском счете ее соседки.