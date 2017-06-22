Под Пензой оштрафован предприниматель, не восстановивший землю при строительстве водоемов Общество

Башмаково, 22 июня 2017. PenzaNews. Наказание в виде штрафа в размере 25 тыс. рублей назначено индивидуальному предпринимателю, осуществляющему деятельность в Башмаковском районе Пензенской области, за невыполнение обязанностей по рекультивации земель.

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«В ходе проверки установлено, что индивидуальный предприниматель при строительстве искусственных водоемов на принадлежащем ему на праве собственности земельном участке не обеспечил проведение рекультивации нарушенных земель», — сообщила ИА «PenzaNews» специалист по связям с общественностью управления Россельхознадзора по Республике Мордовия и Пензенской области Лариса Якушкина.

Она уточнила, что собственнику земельного участка было выдано предписание об устранении нарушения.

«Его исполнение будет проконтролировано в установленный законом срок», — добавила собеседница агентства.