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Под Пензой оштрафован предприниматель, не восстановивший землю при строительстве водоемов

08:49 | 22.06.2017 | Общество

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Башмаково, 22 июня 2017. PenzaNews. Наказание в виде штрафа в размере 25 тыс. рублей назначено индивидуальному предпринимателю, осуществляющему деятельность в Башмаковском районе Пензенской области, за невыполнение обязанностей по рекультивации земель.

Под Пензой оштрафован предприниматель, не восстановивший землю при строительстве водоемов. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В ходе проверки установлено, что индивидуальный предприниматель при строительстве искусственных водоемов на принадлежащем ему на праве собственности земельном участке не обеспечил проведение рекультивации нарушенных земель», — сообщила ИА «PenzaNews» специалист по связям с общественностью управления Россельхознадзора по Республике Мордовия и Пензенской области Лариса Якушкина.

Она уточнила, что собственнику земельного участка было выдано предписание об устранении нарушения.

«Его исполнение будет проконтролировано в установленный законом срок», — добавила собеседница агентства.
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