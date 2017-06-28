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Суд в Казани подтвердил законность решения УФАС по делу «Домостроителя»

10:30 | 28.06.2017 | Общество

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Пенза, 28 июня 2017. PenzaNews. Арбитражный суд Поволжского округа подтвердил законность решения управления ФАС России по Пензенской области о наложении штрафа в размере 562,5 тыс. рублей на ОАО «АК «Домостроитель» за злоупотребление доминирующим положением на товарном рынке.

Суд в Казани подтвердил законность решения УФАС по делу «Домостроителя»

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Действия ОАО «АК «Домостроитель» признаны злоупотреблением доминирующим положением и нарушением п. 10 ч. 1 ст. 10 закона «О защите конкуренции». Оно выразилось в установлении необоснованной, то есть неутвержденной в установленном законом порядке платы за услуги по предоставлению в эксплуатацию железнодорожного пути необщего пользования компании, которое влечет или может повлечь ущемление интересов других лиц в сфере предпринимательской деятельности», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе регионального управления ФАС России.

В ведомстве пояснили, что в данном случае тарифы подлежат регулированию со стороны управления по регулированию тарифов и энергосбережению Пензенской области.

«АК «Домостроитель» в уполномоченный орган для утверждения тарифа в установленном законом порядке не обращался. Самостоятельное определение компанией, предоставляющей в пользование подъездной железнодорожный путь необщего пользования, тарифа на оказываемые услуги противоречит действующему законодательству», — добавили в УФАС по Пензенской области.
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