В Пензенской области рейды по водоемам проводят даже в прохладную погоду Общество

Пенза, 9 июля 2017. PenzaNews. Мероприятия, направленные на недопущение происшествий на воде, организованы в Пензенской области, несмотря на прохладную и временами дождливую погоду.

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Как сообщает пресс-служба главного управления МЧС РФ по региону, только представители 6-го отряда Федеральной противопожарной службы за прошедшую рабочую неделю провели 13 таких рейдов.

Они состоялись на реке Колышлейке в селе Сущевка, на прудах в Кондоле, Малой Сердобе и Песчанке, на реке Суре в Лунино, селе Десятая артель и Пензе, а также на водоемах возле совхоз-техникума и на улице Стасова.

Всего было проинструктировано около 80 человек, которым специалисты напомнили правила безопасного поведения вблизи водоемов и телефоны экстренных служб.