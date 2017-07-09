17:02:19 Воскресенье, 9 июля
НКО в Пензе Дело Пашкова Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт в Пензе Облик Пензы Опросы Рейтинги Выборы-2017

В Пензенской области рейды по водоемам проводят даже в прохладную погоду

09:36 | 09.07.2017 | Общество

Печать

Пенза, 9 июля 2017. PenzaNews. Мероприятия, направленные на недопущение происшествий на воде, организованы в Пензенской области, несмотря на прохладную и временами дождливую погоду.

В Пензенской области рейды по водоемам проводят даже в прохладную погоду. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как сообщает пресс-служба главного управления МЧС РФ по региону, только представители 6-го отряда Федеральной противопожарной службы за прошедшую рабочую неделю провели 13 таких рейдов.

Они состоялись на реке Колышлейке в селе Сущевка, на прудах в Кондоле, Малой Сердобе и Песчанке, на реке Суре в Лунино, селе Десятая артель и Пензе, а также на водоемах возле совхоз-техникума и на улице Стасова.

Всего было проинструктировано около 80 человек, которым специалисты напомнили правила безопасного поведения вблизи водоемов и телефоны экстренных служб.
Актуальное
Читайте также
Квартира дома №55 в Сурске признана подлежащей капремонту Глава пензенского Минсельхоза поздравил работников рыбопромышленной отрасли с праздником
Нетрезвый пензенец воспользовался чужим велосипедом для возвращения из Засечного домой «Империя» в Пензе обыграла «Нарвскую заставу» со счетом 28:8
Валерий Лидин пожелал работникам почты успехов и благополучия Иван Белозерцев поздравил работников пензенской почты с профессиональным праздником
Все новости
В России и за рубежом

2007–2017 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама