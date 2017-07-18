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Лев Дятлов поздравил бывшего директора пензенской ГТС Григория Богданова с юбилеем

10:12 | 18.07.2017 | Общество

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Пенза, 18 июля 2017. PenzaNews. Директор Пензенского филиала ПАО «Ростелеком» Лев Дятлов поздравил бывшего руководителя городской телефонной станции Григория Богданова с 90-летием.

Лев Дятлов поздравил бывшего директора пензенской ГТС Григория Богданова с юбилеем

Фото: пресс-служба ПАО «Ростелеком»

«Григорий Степанович, разрешите передать Вам огромную благодарность от связистов Пензенской области за ваш самоотверженный труд во благо будущего поколения», — сказал он.

Лев Дятлов отметил, что юбилей ветерана отрасли совпал со 120-летием со дня появления в Пензе телефонной связи.

«Именно пензенской ГТС, ее развитию Вы посвятили большой отрезок своей трудовой деятельности. Человек счастлив тогда, когда он востребован обществом. Профессия связиста всегда была актуальной, так как связь в современном мире значит очень многое», — пояснил директор филиала ПАО «Ростелеком».

В свою очередь Григорий Богданов рассказал о том, как руководил большим коллективом предприятия, которое было самостоятельным подразделением областного управления связи.

«Пензенские связисты всегда работали с душой, старались помочь друг другу и найти верное решение в трудную минуту. И сегодня в такое динамичное время я желаю молодым сотрудникам компании успехов, чтобы работа была не в тягость», — сказал он.

В завершение встречи Лев Дятлов и председатель профсоюзной организации Пензенского филиала ПАО «Ростелеком» Валентина Липчанская пожелали ветерану здоровья и вручили ему ценный подарок, сообщает пресс-служба компании.

Богданов Григорий Степанович родился 15 июля 1927 года в Архангельской области.

После окончания техникума был распределен в пензенское управление связи.

Он прошел путь от электромонтера радиоузла до директора пензенской ГТС.

С июня 1972 года по октябрь 1982 года под его руководством в Пензе были построены автоматические телефонные станции №33, №34 и №45, а также расширены и модернизированы АТС №62 и №63.

Он награжден почетными грамотами и отраслевыми наградами.
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