В Пензенской области охотник не смог доказать в суде, что добыл свинью вместо кабана Общество

Пенза, 18 июля 2017. PenzaNews. Облсуд оставил без изменения решение Лунинского районного суда, которым признано законным постановление заместителя начальника управления по охране, надзору и регулированию использования животного мира Минлесхоза Пензенской области о наложении штрафа на охотника, незаконно добывшего кабана.

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«6 декабря 2016 года мужчина произвел добычу самки кабана с применением охотничьей собаки на территории общедоступных охотугодий Лунинского района у села Большой Вьяс, не имея при себе разрешения и охотничьего билета. За нарушение правил охоты он был привлечен к административной ответственности и оштрафован на 3,5 тыс. рублей», — сообщила ИА «PenzaNews» пресс-секретарь пензенского облсуда Наталья Быченкова.

По ее словам, не согласившись с постановлением, мужчина обратился в суд, пояснив, что территория, где собака случайно покусала животное, является частной и принадлежит, мужчине который разводит свиней, в связи с чем убитое парнокопытное было именно свиньей, а не кабаном.

«Эти доводы были опровергнуты ветеринаром, а также охотоведами ГКУ «Центр особо охраняемых и иных природных территорий и акваторий» Пензенской области, которые представили видеозапись. Согласно заключению эксперта, животное на ней — это европейский дикий кабан, возраст которого не превышает 12 месяцев. Кабан никаких бирок и клейм не имел», — пояснила собеседница агентства.

Она подчеркнула, что решение суда вступило в законную силу.