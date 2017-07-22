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В Пензе предприниматель оштрафован за продажу электронных сигарет в помещении без вытяжки

12:50 | 22.07.2017 | Общество

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Пенза, 22 июля 2017. PenzaNews. Индивидуальный предприниматель, занимающийся продажей электронных сигарет в магазине, расположенном в жилом доме на пересечении улиц Красной и Чкалова в Пензе, наказан за нарушение санитарно-эпидемиологических требований.

В Пензе предприниматель оштрафован за продажу электронных сигарет в помещении без вытяжки

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Как сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора, в ходе проведенной в марте 2017 года проверки было установлено, что в помещении отсутствует система вытяжной вентиляции.

Дело об административном правонарушении, ответственность за которое предусмотрена ст. 6.4 КоАП РФ «Нарушение санитарно-эпидемиологических требований к эксплуатации жилых помещений и общественных помещений, зданий, сооружений и транспорта», рассматривалось в Первомайском районном суде Пензы.

В итоге предпринимателю был назначен штраф в размере 1 тыс. рублей.
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