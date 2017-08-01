19:05:07 Вторник, 1 августа
НКО в Пензе Дело Пашкова Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт в Пензе Облик Пензы Опросы Рейтинги Выборы-2017

13 молодых офицеров пополнили ряды пензенского управления МЧС

16:15 | 01.08.2017 | Общество

Печать

Пенза, 1 августа 2017. PenzaNews. 13 молодых офицеров приступили к службе в главном управлении МЧС России по Пензенской области.

13 молодых офицеров пополнили ряды пензенского управления МЧС

Фото: 58.mchs.gov.ru

Мужчины, являющиеся выпускниками вузов государственной противопожарной службы МЧС России в Москве, Санкт-Петербурге, Иваново, Екатеринбурге и Воронеже, получили специализацию по пожарной и техносферной безопасности.

На базе учебного пункта шестого отряда Федеральной противопожарной службы по Пензенской области сотрудники пообщались со специалистами, которые имеют многолетний опыт работы, прошли тестирования и сдали зачеты по физической подготовке.

Председатель совета ветеранов пожарных и спасателей Александр Рыжов в ходе встречи с молодыми офицерами призвал их сохранить преемственность поколений и любовь к своей профессии.

В свою очередь начальник главного управления МЧС России по Пензенской области Сергей Козлов пожелал мужчинам применить знания, полученные за годы учебы, на практике, продолжать повышать профессионализм, достойно служить и ответственно выполнять свои обязанности, сообщает пресс-служба ведомства.
Актуальное
Читайте также
Виновница ДТП на дороге «Пенза — Лунино» компенсирует затраты на лечение потерпевших Работники «Каравана» в центре Пензы демонтировали баннер после визита главы администрации
Исполнительные документы по взысканию алиментов с зареченцев возвращены в ЗАТО Прокуратура выявила многочисленные нарушения в работе детских лагерей Пензенской области
В Никольске полицейские нашли угнанный «ВАЗ» в кювете В Пензенской области перелезавший через забор мужчина травмировал половые органы
Все новости
В России и за рубежом

2007–2017 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама