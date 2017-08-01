13 молодых офицеров пополнили ряды пензенского управления МЧС Общество

Пенза, 1 августа 2017. PenzaNews. 13 молодых офицеров приступили к службе в главном управлении МЧС России по Пензенской области.

Фото: 58.mchs.gov.ru

Мужчины, являющиеся выпускниками вузов государственной противопожарной службы МЧС России в Москве, Санкт-Петербурге, Иваново, Екатеринбурге и Воронеже, получили специализацию по пожарной и техносферной безопасности.

На базе учебного пункта шестого отряда Федеральной противопожарной службы по Пензенской области сотрудники пообщались со специалистами, которые имеют многолетний опыт работы, прошли тестирования и сдали зачеты по физической подготовке.

Председатель совета ветеранов пожарных и спасателей Александр Рыжов в ходе встречи с молодыми офицерами призвал их сохранить преемственность поколений и любовь к своей профессии.

В свою очередь начальник главного управления МЧС России по Пензенской области Сергей Козлов пожелал мужчинам применить знания, полученные за годы учебы, на практике, продолжать повышать профессионализм, достойно служить и ответственно выполнять свои обязанности, сообщает пресс-служба ведомства.