В Пензенской области реализованы все выданные в 2017 году «ветеранские» сертификаты Общество

Пенза, 4 августа 2017. PenzaNews. Все 157 единовременных денежных выплат на приобретение жилья, предоставленных в Пензенской области в 2017 году участникам и инвалидам Великой Отечественной войны, а также членам семей погибших и умерших ветеранов, реализованы по целевому назначению.

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128 человек приобрели жилье на вторичном рынке, 28 — в строящихся домах. Одна вдова ветерана направит деньги на строительство индивидуального дома.

Всего на эти цели в текущем году использовано 184,4 млн. рублей средств из федерального бюджета.

14 сертификатов было выдано участниками и инвалидами войны, а еще 143 — членами семей ветеранов.

В настоящее время в перечне ветеранов, претендующих на получение свидетельства о праве на единовременную денежную выплату на приобретение жилья, состоят 89 человек, сообщает пресс-служба регионального Минтруда.