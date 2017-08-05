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Салон красоты в Пензе отделался штрафом в 600 рублей за отсутствие средств дезинфекции

10:47 | 05.08.2017 | Общество

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Пенза, 5 августа 2017. PenzaNews. Штраф в размере 600 рублей назначен индивидуальному предпринимателю, осуществляющему деятельность в салоне красоты «Бастет» на улице Бакунина в Пензе, который допустил нарушения требований санитарного законодательства.

Салон красоты в Пензе отделался штрафом в 600 рублей за отсутствие средств дезинфекции

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора, сотрудники ведомства выявили недочеты в работе организации при проведении административного расследования 31 мая.

«Для обеспечения дезинфекционных мероприятий — для обработки инструментов — в салоне красоты «Бастет» отсутствуют средства, прошедшие государственную регистрацию в установленном порядке», — пояснили в пресс-службе.

В Роспотребнадзоре отметили, что на момент проверки в салоне красоты также не был промаркирован уборочный инвентарь, хранившийся на полу в коридоре.
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