Салон красоты в Пензе отделался штрафом в 600 рублей за отсутствие средств дезинфекции
Печать
Пенза, 5 августа 2017. PenzaNews. Штраф в размере 600 рублей назначен индивидуальному предпринимателю, осуществляющему деятельность в салоне красоты «Бастет» на улице Бакунина в Пензе, который допустил нарушения требований санитарного законодательства.
Фотография © PenzaNews Купить фотографию
Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора, сотрудники ведомства выявили недочеты в работе организации при проведении административного расследования 31 мая.
«Для обеспечения дезинфекционных мероприятий — для обработки инструментов — в салоне красоты «Бастет» отсутствуют средства, прошедшие государственную регистрацию в установленном порядке», — пояснили в пресс-службе.
В Роспотребнадзоре отметили, что на момент проверки в салоне красоты также не был промаркирован уборочный инвентарь, хранившийся на полу в коридоре.