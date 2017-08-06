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Иван Белозерцев поздравил пензенских железнодорожников с праздником

09:13 | 06.08.2017 | Общество

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Пенза, 6 августа 2017. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев поздравил работников железной дороги с профессиональным праздником, который отмечается в воскресенье, 6 августа.

Иван Белозерцев поздравил пензенских железнодорожников с праздником

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«В этом году российские железные дороги отмечают свое 180-летие, и на всех этапах славного исторического пути они играют выдающуюся роль в динамичном развитии страны и ее регионов. Благодаря добросовестному труду инженеров и рабочих, машинистов, диспетчеров и ремонтников, всех тружеников железнодорожный транспорт сегодня демонстрирует высокие темпы экономического и технического прогресса, уверенно сохраняет позиции крупнейшего перевозчика пассажиров и грузов», — отметил глава региона.

Он добавил, что для Пензенской области эффективная деятельность Куйбышевской железной дороги имеет стратегическое значение с учетом необходимости укрепления связей с партнерами из ближнего и дальнего зарубежья.

«Уверен, что и в дальнейшем вы сумеете надежно обеспечить слаженную работу всех звеньев хозяйства, выведете отрасль на новые рубежи созидательных свершений! Желаю вам крепкого здоровья, благополучия, счастья, удачи во всех делах и начинаниях, плодотворной и успешной деятельности на благо России и Пензенской области!» — цитирует Ивана Белозерцева пресс-служба правительства региона.
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