Пензенская область получит 13 млн. рублей на создание доступной среды для инвалидов Общество

Пенза, 8 августа 2017. PenzaNews. Пензенская область получит в 2018 году из федерального бюджета 13,3 млн. рублей на создание доступной среды для инвалидов. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе Минтруда региона.

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«Выделенные средства позволят дооборудовать 17 объектов», — уточнили в ведомстве.

По данным Минтруда Пензенской области, более 3 млн. рублей будет направлено на обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг.

Около 4,5 млн. рублей планируется выделить на создание условий для получения детьми-инвалидами качественного образования.

Еще свыше 4 млн. рублей предусмотрено на создание базовых профессиональных образовательных организаций, обеспечивающих поддержку региональных систем инклюзивного профобразования.

1,6 млн. рублей направят на поддержку учреждений спортивной направленности.

Точный перечень объектов, которые войдут в программу, формируется Минтрудом Пензенской области совместно с другими ведомствами.