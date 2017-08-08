19:25:24 Вторник, 8 августа
НКО в Пензе Дело Пашкова Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт в Пензе Облик Пензы Опросы Рейтинги Выборы-2017

Пензенская область получит 13 млн. рублей на создание доступной среды для инвалидов

13:12 | 08.08.2017 | Общество

Печать

Пенза, 8 августа 2017. PenzaNews. Пензенская область получит в 2018 году из федерального бюджета 13,3 млн. рублей на создание доступной среды для инвалидов. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе Минтруда региона.

Пензенская область получит 13 млн. рублей на создание доступной среды для инвалидов

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Выделенные средства позволят дооборудовать 17 объектов», — уточнили в ведомстве.

По данным Минтруда Пензенской области, более 3 млн. рублей будет направлено на обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг.

Около 4,5 млн. рублей планируется выделить на создание условий для получения детьми-инвалидами качественного образования.

Еще свыше 4 млн. рублей предусмотрено на создание базовых профессиональных образовательных организаций, обеспечивающих поддержку региональных систем инклюзивного профобразования.

1,6 млн. рублей направят на поддержку учреждений спортивной направленности.

Точный перечень объектов, которые войдут в программу, формируется Минтрудом Пензенской области совместно с другими ведомствами.
Актуальное
Читайте также
Мэр предложил обратиться в ПГУАС за советом по благоустройству остановки у рынка В Пензенской области ищут желающих работать в ППС и ДПС
Задержан житель Пензы, разбивший стекло в чужой квартире и подравшийся с прохожим Гражданин Белоруссии оштрафован за нарушение правил международных перевозок под Пензой
На одного пензенского пристава приходится 290 производств по взысканию алиментов Лариса Сорокина назначена председателем Иссинского районного суда
Все новости
В России и за рубежом

2007–2017 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама