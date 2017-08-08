Пензенские приставы с начала года не допустили ни одного серьезного ЧП в судах — Пазечко Общество

Пенза, 8 августа 2017. PenzaNews. Судебные приставы Пензенской области не допустили в первой половине 2017 года ни одной чрезвычайной ситуации, подобной перестрелке в Московском областном суде. Об этом сообщил начальник управления ФССП России по региону Евгений Пазечко.

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«К радости, у нас в Пензенской области таких чрезвычайных ситуаций в зданиях судов не допущено», — сказал он в ходе пресс-конференции, посвященной итогам работы ведомства в первом полугодии 2017 года, которая состоялась во вторник, 8 августа.

По мнению Евгения Пазечко, порядок в зданиях судов удалось обеспечить благодаря тесному взаимодействию приставов с судами и соответствующими ведомствами.

«На сегодняшний день у нас с правительством Пензенской области ведется тесная работа по технической укрепленности зданий судов. Буквально на прошлой неделе приняли под охрану еще три участка мировых судей, которые были полностью обеспечены техническими средствами охраны, что позволит судебным приставам по ОУПДС вести работу в этих зданиях», — пояснил он.