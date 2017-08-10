В Пензе впервые пройдет региональный конкурс грантов «Православная инициатива» Общество

Пенза, 10 августа 2017. PenzaNews. Прием заявок на первый региональный грантовый конкурс «Православная инициатива на пензенской земле» стартует в предстоящий вторник, 15 августа.

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Он организован Пензенской епархией и фондами поддержки гуманитарных и просветительских инициатив «Соработничество» и «Начинание».

Грантовый фонд конкурса, выделяемый «Соработничеством», составляет 2 млн. рублей. При этом проекты могут претендовать не более чем на 300 тыс. рублей.

Конкурс будет проходить по четырем направлениям: «Семья — основа общества», «Подрастающее поколение как залог стабильного будущего пензенского края», «Живительное слово любви» и «Пензенский край, здесь мое сердце». При этом каждая организация может подать заявку только по одному направлению.

Среди основных приоритетов конкурса — объединение всех слоев общества вокруг традиционных культурных и духовных ценностей, а также поддержка гражданских инициатив, свидетельствующих о созидательном потенциале живой православной традиции.

Кроме того, проекты должны быть направлены на укрепление православных сообществ всех видов, ведущих практическую работу по устроению повседневной жизни, а также установление всесторонних связей и сотрудничества РПЦ, общественности, предпринимателей, деятелей культуры, науки, образования и власти.

Прием материалов завершится 15 сентября, а 30-го числа уже будут объявлены отобранные проекты.

Они будут опубликованы на сайте фонда «Начинание», где до 18 ноября должны привлечь не менее половины средств, необходимых для полной реализации.

После этого — до 23 ноября — будет утвержден список победителей.

Финансирование проектов будет осуществляться в ноябре и декабре.

Они должны быть реализованы на территории действия Пензенской епархии до 25 февраля 2018 года. До 11 марта победителям необходимо предоставить отчет.