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В Пензенской области летне-осенний сезон охоты стартует 19 августа

12:28 | 12.08.2017 | Общество

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Пенза, 12 августа 2017. PenzaNews. Летне-осенний сезон охоты на водоплавающую, болотно-луговую, боровую, полевую и степную дичь стартует в Пензенской области в субботу, 19 августа.

В Пензенской области летне-осенний сезон охоты стартует 19 августа

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

С этого дня будет разрешена добыча гусей, уток, лысух, бекасов, коростелей, вальдшнепов, тетеревов, серых куропаток, перепелов, голубей и горлиц.

При этом с подружейными собаками можно охотиться уже с 5 августа.

В настоящее время в охотоуправлении Минлесхоза Пензенской области открыта выдача разрешений на добычу охотничьих ресурсов.

По окончанию сроков охоты разрешение необходимо сдать по месту его получения.

Как сообщает пресс-служба Минлесхоза Пензенской области, за несданный документ предусмотрена административная ответственность в виде штрафа в размере от 500 до 4 тыс. рублей.
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