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Губернатор поздравил пензенских строителей с профессиональным праздником

08:53 | 13.08.2017 | Общество

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Пенза, 13 августа 2017. PenzaNews. Губернатор Иван Белозерцев поздравил работников и ветеранов строительного комплекса Пензенской области с профессиональным праздником, который отмечается в воскресенье, 13 августа.

Губернатор поздравил пензенских строителей с профессиональным праздником

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Это торжество объединяет всех тружеников отрасли — инженеров, строителей, архитекторов, проектировщиков, всех, кто работает на благо людей, для повышения качества жизни», — отметил глава региона.

Он добавил, что их заслугой являются прекрасные жилые здания, современные спортивные сооружения, детские сады, школы, библиотеки и больницы.

«Спасибо вам за добросовестный труд, целеустремленность и энергию, которые вы всецело посвящаете избранному делу! Особые слова признательности адресую ветеранам. Передавая свои умения и навыки, щедро делясь секретами мастерства, вы готовите достойную смену. Радует, что молодежь активно принимает эстафету свершений, бережно сохраняет и творчески развивает традиции славных предшественников», — сказал Иван Белозерцев.

По его словам, в этом сочетании опыта старших и новаторского дерзания молодых, помноженных на передовые технологии, заключается надежный залог дальнейшего укрепления отрасли.

«Желаю вам крепкого здоровья, благополучия, счастья, удачи во всех делах и начинаниях на благо Сурского края», — цитирует Ивана Белозерцева пресс-служба правительства области.
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