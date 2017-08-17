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В Пензенской области снизилась заболеваемость острыми кишечными инфекциями

11:23 | 17.08.2017 | Общество

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Пенза, 17 августа 2017. PenzaNews. Заболеваемость острыми кишечными инфекциями снизилась в Пензенской области на 17,4% за шесть месяцев 2017 года к уровню соответствующего периода прошлого года. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.

В Пензенской области снизилась заболеваемость острыми кишечными инфекциями

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

По итогам первого полугодия 2017 года она составила 298,8 случая на 100 тыс. населения.

В «группе риска» остаются дети в возрасте до 14 лет, составившие более 63% от общего числа пациентов с этим диагнозом. Показатель заболеваемости среди них составил 1 тыс. 345 на 100 тыс. человек. Это на 14,8% ниже соответствующего уровня прошлого года.

Существенную роль в эпидемиологии острых кишечных инфекций играют вирусные гастроэнтериты, общая заболеваемость которыми составила 14,5, а среди детей до 14 лет — 95,6 случаев на 100 тыс. человек.

Вирусные гастроэнтериты составили пятую часть от всех случаев, при этом ротавирусная инфекция зафиксирована почти в 15% из них.

Заболеванию наиболее подвержено городское население, что связано с возрастающей централизацией и интенсификацией производства продуктов питания, различных полуфабрикатов и готовых блюд, реализуемых через торговую сеть, а также с развитием сети общественного питания.
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