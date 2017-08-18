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В Пензенской области за 7 месяцев почти 140 детей получили травмы в ДТП, четверо погибли

09:10 | 18.08.2017 | Общество

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Пенза, 18 августа 2017. PenzaNews. 138 детей получили травмы различной степени тяжести, четверо погибли в результате ДТП, произошедших в Пензенской области за семь месяцев 2017 года.

В Пензенской области за 7 месяцев почти 140 детей получили травмы в ДТП, четверо погибли. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Всего с участием детей было зарегистрировано 133 дорожных происшествия.

Как сообщает пресс-служба регионального Минздрава, для восстановления у детей и подростков навыков безопасного поведения на улицах и дорогах после летнего отдыха, обеспечения безопасности несовершеннолетних с 21 августа по 22 сентября совместно с управлением ГИБДД УМВД России по Пензенской области будет организовано профилактическое мероприятие «Внимание – дети!»

Предполагается, что в его рамках пройдут тематические занятия, викторины, конкурсы, соревнования для закрепления навыков безопасного поведения на дорогах, а также родительские собрания, на которых среди прочего будут рассмотрены вопросы применения ремней безопасности и удерживающих устройств при перевозке детей в салоне. Участникам напомнят о запрете езды на скутерах и мопедах для лиц в возрасте до 16 лет.

Также родителям разъяснят правила езды детей на велосипедах, требования законодательства по содержанию и воспитанию несовершеннолетних и возможные уголовно-правовые последствия в случае неисполнения обязанностей.

Кроме того, будут уточнены и при необходимости доработаны паспорта дорожной безопасности, обновлены на стендах образовательных учреждений схемы маршрутов безопасного движения детей к ним.
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