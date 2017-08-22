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Полномочия пензенской комиссии по делам несовершеннолетних будут расширены

17:36 | 22.08.2017 | Общество

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Пенза, 22 августа 2017. PenzaNews. Полномочия комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Пензенской области в сфере выявления и пресечения преступлений, связанных со склонением детей к суициду, предлагается расширить.

Полномочия пензенской комиссии по делам несовершеннолетних будут расширены

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Изменения в областной закон «О комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав» вносятся в связи с принятием изменений на федеральном уровне […] в части расширения полномочий комиссии по делам несовершеннолетних, непосредственно направленных на выявление и пресечение преступлений, связанных со склонением детей к самоубийству», — сообщил ответственный секретарь комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Пензенской области Олег Бабкин в ходе заседания комитета Законодательного собрания региона по социальной политике во вторник, 22 августа.

По итогам рассмотрения законопроекта, депутаты рекомендовали принять документ на предстоящей сессии в пятницу, 25 августа.

Как пояснил Олег Бабкин журналистам по окончании заседания, планируется принять дополнительные меры, создать порядки и методические материалы по профилактике самоубийств среди детей.

По его словам, в Пензенской области в данном направлении уже давно ведется объемная работа.

«Проведено достаточно много методических мероприятий, в том числе [приглашали] звезд практической психиатрии федерального уровня», — сказал Олег Бабкин.

Ответственный секретарь комиссии отметил, что в прошлом году было создано 12 ставок для психологов в районах области.

«Специалист получает зарплату на региональном уровне в учреждении «Центр медико-психолого-педагогической помощи», а работает он непосредственно на месте. Можно сказать, главный психолог района», — добавил Олег Бабкин.
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